Elon Musk'ın maaşı Tesla'da kriz çıkardı; Rakam dudak uçuklatan cinsten

Tesla hissedarları, şirketin CEO'su Elon Musk'a 56 milyar dolarlık ödeme paketini reddetme çağrısında bulundu.







Bazı hissedarları temsil eden danışmanlık firması Glass Lewis, dün yayınladığı bir raporda, ödeme anlaşmasının “aşırı büyük" olduğunu belirtti ve uygulama üzerindeki negatif etkisini gerekçe göstererek tavsiyede bulundu.





Elektrikli araç devi, yıllık hissedar toplantısını 13 Haziran'da gerçekleştirecek ve katılımcılara hisse senedi opsiyonu ödüllerinden oluşan tazminat paketi üzerinde oy verme şansı verilecek.







Sözcü'de yer alan habere göre Glass Lewis konu ile ilgili raporunda, “Musk'ın şirketle ilgisi olmayan ve olağanüstü zaman alıcı projeler listesi 2018'deki ödemeden önce belgelenmişti. Bu liste şu anda X olarak bilinen şirketi (Twitter) satın almasıyla genişledi” dedi.





Büyük kurumsal yatırımcılara yapılan öneri, otomobil üreticisinin 13 Haziran'daki yıllık toplantısında Musk'ın ücretine ilişkin oylarını etkileyebilir.





ÖNCEKİ MAAŞ PAKETİ İPTAL EDİLDİ

Önümüzdeki ay yapılacak oylama Musk'ın ücret paketinin hissedarların önüne ikinci kez getirilişi olacak.





Ücret anlaşması ilk olarak 2018 yılında hazırlanmıştı. Ancak bu yılın başlarında ABD'de bir mahkeme yatırımcıların önemli ayrıntılar hakkında tam olarak bilgilendirilmediğini söyleyerek anlaşmayı geçersiz kılmıştı.





Öte yandan oylama sadece tavsiye niteliğinde olacak. Maaş paketinin reddedilmesi durumunda Tesla bunu görmezden gelmeyi seçebilir.





KAVGA BÜYÜYOR

Yatırımcıların yaklaşık dörtte üçü altı yıl önce Musk'ın ücret anlaşmasını desteklemişti. Glass Lewis de o dönemde anlaşmanın çok maliyetli olduğunu ve savunarak reddedilmesini tavsiye etmişti.





Glass Lewis ayrıca Elon Musk'ın kardeşi olan yönetim kurulu üyesi Kimbal Musk'ın yeniden seçilmesine karşı oy kullanırken, bu hamleye karşı oy kullanılmasını tavsiye etti.





Tesla ise Musk'ın ücretine yönelik kamuoyu eleştirilerine karşı hissedarların desteğini kazanmak için bir kampanya yürütüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm büyük kurumsal yatırımcılara ulaşırken, bir “Vote Tesla” isimli web sitesi ile şirketin perakende hissedarlar ordusuna hitap ediyor.