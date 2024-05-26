Samanyolu Haber /Gündem / Sudan'la bir garip anlaşma: Türkiye; at, eşek, maymun, domuz eti de alacak /26 Mayıs 2024 10:42

Sudan'la bir garip anlaşma: Türkiye; at, eşek, maymun, domuz eti de alacak

Meclis Komisyonu'nda kabul edilen Sudan'la yeni ticaret anlaşması büyük tartışmaları beraberinde getirecek cinsten. Alınacak ürünler arasında pes dedirtecek türden şeyle de var.

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AKP iktidarının 1 milyon dönüm arazi kiralayıp tarım yapma hayali fiyaskoyla sonuçlandı. Şimdi ise Sudan’la sıfır gümrüklü ticaret anlaşması kabul edildi. 

Sözcü'nün haberine göre TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen anlaşma ile Türkiye’ye 3 bin 600 kilometre uzaklıktaki Sudan’dan 2 milyon yumurta ile 50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan, 8 bin ton et, 2 bin ton tereyağı, 500 ton bal, bin ton sarımsak, 2 bin ton üzüm, 5’er bin ton patates, domates, buğday, arpa, yulaf, mısır alacağız. 3’üncü ülkelere gönderilmek veya Sudan’a ihraç edilmek üzere domuz ve maymun eti de alacağız. CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Utku Çakırözer ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Anlaşmadaki her şey Türkiye’de yetişiyor. İthalat yapıp kendi üreticimizi, sektörü baltalıyoruz. Sudan’da mermiler havada uçuşuyor, 2 milyon adet yumurtayı nasıl bulacaksınız, bütün tavuklar bizim için mi yumurtlayacak? Sıfır vergi ile ithal edilmesini kabul ettiğimiz ürünler arasında 500 ton at, eşek, katır eti ile 500 ton sığır, domuz, koyun, keçi, eşek, katırın yenilen sakatatı da var. Biz de Sudan’a indirilmiş vergi tarifesi ile balina, fok, papağan, maymun ve deve ihraç edeceğiz.’’ 
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