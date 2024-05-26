Galatasaray mı, Fenerbahçe mi; Şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor!

Tarihi ve yorucu bir sezon bitiyor; son dans bugün... Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışının kazananı belli olacak.







Sarı-kırmızılılar üç puanlık avantajını korumak için ligde kalma savaşındaki Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Gerideki sarı-lacivertliler ise küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor’u devirip ezeli rakibinin hata yapmasını bekleyecek.





Galatasaray’da hedef; üst üste ikinci, toplamda 24. Süper Lig şampiyonluğu. Fenerbahçe’nin arzusu ise 10 yıllık şampiyonluk hasretinin dindirilip 4. yıldız anlamına gelen 20. zafere ulaşmak.







GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk kupası için son kez sahaya çıkacak. 90 dakika sonunda Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonu belli olacak. Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 99 puana sahip olan Galatasaray'a bugün Konya'dan alacağı 1 puan bile şampiyonluk için yetecek. Okan Buruk'un öğrencileri geçen hafta kendi evlerinde yaşadıkları derbi şoku sonrası, Konya'da şampiyonluk turu atmak için sahaya çıkacak.





Cimbom’da tek eksik sarı kart cezalısı Ziyech. Kanarya’da; Mitchy Batshuayi, Alexander Djiku, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic forma giyemeyecek.







Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybeden Galatasaray, bu akşam şanssızlığı da kırarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.







FENERBAHÇE'NİN BİR GÖZÜ KONYA'DA

17 maçtır kaybetmeyen Galatasaray'ı RAMS Park deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı bildi. Son haftaya 96 puanla liderin 3 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, taraftarının önünde bu akşam İstanbulspor'u konuk edecek. İstanbulspor önünde Kadıköy'de galibiyetten başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Konya'da olacak.





KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slowik, Guilherme, Hadebe, Adil, Uğurcan, Nzonzi, Soner, Ethemi, Ndao, Oğulcan, Cikalleshi





Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Barış, Icardi





FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Ferdi, Zajc, Fred, King, Szymanski, Tadic, Dzeko





İstanbulspor: Mücahit, Coly, Okan, Loslaj, Sambiosa, Mamadou, Vorobjovas, Jackson, Ali, Vefa, Özcan