İsrail'de 'Savaş Kabinesi' dağıldı: Netanyahu feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemde sert tartışmaların yaşandığı Savaş Kabinesi'ni feshettiği bildirildi.



İsrailli bir yetkili, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından kurulan 6 üyeli savaş kabinesinin Netanyahu tarafından feshedildiğini aktardı.



ART ARDA İSTİFALAR



Bu adım, Savaş Kabinesi üyesi olan Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın geçen hafta olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesinin ardından bekleniyordu. Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçime gidilmedi çağrısında bulunmuştu.



Bunun ardından eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da, Netanyahu’ya istifa mektubunu sunarak Savaş Kabinesi'nden çekilmişti.



ABD'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası planı konusunda hükümetindeki ılımlı isimlerle aşırı sağcılar arasında kalan Netanyahu, art arda gelen istifalar sonrasında, "İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bunu bırakmanın zamanı değil, güçleri birleştirmenin zamanıdır” demişti.



TAKTİKSEL ATEŞKES KRİZİ



Son olarak da İsrail ordusunun yaptığı 'taktiksel ateşkes' açıklaması da hükümette krize yol açmış, açıklama hakkında bilgisi olmadığını ifade eden Netanyahu "Bu asla olmayacak" demişti.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan dün sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.



İsrail Başbakanı Netanyahu, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu.