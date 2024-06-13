Samanyolu Haber /Spor / Avrupa devinde şok ayrılık /13 Haziran 2024 15:35

Avrupa devinde şok ayrılık

Edin Terzic, Borussia Dortmund'dan ayrıldığını resmen duyurdu. Yeni teknik direktör adayları arasında Nuri Şahin öne çıkıyor.

SHABER3.COM

41 yaşındaki teknik direktör Edin Terzic'in Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı, hem kendisi hem de kulüp tarafından duyuruldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "BVB'den sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetmesini istedi. Borussia Dortmund ortak bir görüşmenin ardından bu talebi yerine getirdi" ifadelerine yer verildi.

Terzic, kararını şu sözlerle açıkladı:

Sevgili Borussialılar, şu anda içimi acıtıyor olsa da, bugün itibariyle BVB'den ayrılacağımı bildirmek isterim. Bu büyük kulübü bir DFB Kupası zaferine ve son olarak da bir Şampiyonlar Ligi finaline taşımak benim için büyük bir onurdu. Wembley'de oynadığımız finalin ardından sorumlularla konuşmak istedim çünkü BVB'de beş yılı koçluk ekibinin bir parçası ve iki buçuk yılı da baş antrenör olarak geçirdiğim on yılın ardından, yaklaşan yeni başlangıca taç çizgisinde yeni bir adamın eşlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Beni tanıyan herkes son birkaç haftadır bu karar verme sürecinde göğsümde iki kalbin birden attığını bilir. Ancak yoğun tartışmalardan sonra bile temel hissiyatım değişmedi. Borussia Dortmund'a sadece en iyisini diliyorum ve hoşça kal değil, güle güle diyorum. Heja BVB!

Terzic, BVB'yi sansasyonel bir şekilde Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve güçlü bir performans sergilemesine rağmen Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

Ancak ligdeki sonuçlar beklentileri karşılayamadı. Borussia Dortmund sezonu beşinci sırada tamamladı ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

NURİ ŞAHİN GÖREVE GELEBİLİR

BILD'e göre Nuri Şahin gelecek sezon yardımcı antrenör Sven Bender ile birlikte teknik direktörlük görevini devralabilir.

Dortmund'un eski futbolcusu da olan Şahin, kışın Sven Bender ile birlikte Terzic'e destek için antrenör ekibine katıldı. O zamandan beri Şahin Terzic'in gölge koçu olarak görülüyordu.
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