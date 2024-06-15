Samanyolu Haber /Spor / Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'dan bol gollü açılış /15 Haziran 2024 00:20

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'dan bol gollü açılış

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

SHABER3.COM

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Julian Nagelsmann'ın ekibi ev sahibi Almanya, Steve Clarke'ın yönetimindeki İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

A Grubu'nda bulunan iki ekibin Allianz Arena'da oynanan mücadelesinde Almanya'nın gollerini 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1'de penaltıdan Kai Havertz, 68. dakikada Niclas Füllkrug ve 90+3'te Emre Can kaydetti.

İskoçya'nın tek golünü ise 87. dakikada Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.

İskoçya'da Ryan Porteous 44. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla kırmızı kart görürken, Almanya'nın 76. dakikada Füllkrug ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

WIRTZ VE MUSIALA TARİHE GEÇTİ
Florian Wirtz, attığı gol ile birlikte Almanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu oldu. Aynı maçta gol atan Jamal Musiala'dan Wirtz'den sonraki en genç isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Almanya turnuvaya 3 puanla başlarken, İskoçya turnuvanın ilk maçından puansız ayrılmış oldu.

Grubun bir sonraki maçında Almanya 19 Haziran Çarşamba günü Macaristan ile karşılaşırken, İskoçya ise aynı gün İsviçre ile mücadele edecek.

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