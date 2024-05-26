Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Gönüllüleri'ne uygulanan zulüm Fin radyosunda /26 Mayıs 2024 17:07

Hizmet Gönüllüleri'ne uygulanan zulüm Fin radyosunda

Finlandiya‘nın başkenti Helsinki’de her yıl 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı ‘World Village’ festivaline katılan Tenkil Müzesi, Türkiye’de Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik soykırıma varan uygulamaları dünyaya anlatmaya devam ediyor.

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World Village Festivali'nde Hizmet Gönüllülerine yönelik zulümleri sergileyen Tenkil Müzesi, dikkat çeken bir yayına imza attı. Tenkil müzesi gönüllüleri Helsinki, Turku ve Mikkeli illerinde yayın yapan ve yaklaşık 2 milyon kişiye hitap eden KYLÄRADIO’nun, festival alanına kurduğu stüdyoya konuk oldu.

TÜRKİYE’DEKİ İŞKENCE VE ZULÜMLER FİN RADYOSUNDA
Fin radyosuna konuşan gönüllüler, Türkiye’de yaşanan Tenkil Felaketi’ne cesaretle direnç gösteren mağdurları, “Direnç ve Cesaret Kahramanlarını” anlattılar.

Serginin ana teması olan cesaretin kendilerine ilham verdiğini anlatan gönüllüler; adaletsizlik, baskı ve zorluklar karşısında direnen ‘Cesaret Kahramanları’ olarak Halime Gülsu, Gökhan Açıkkollu ve Haluk Savaş‘a, Direnç Kahramanları olarak da Ayça Güler ve Gonca Kara’nın yaşadıklarını dile getirdiler. 

TENKİL MÜZESİ NE DEMEK?
Biz Tenkil ve Together adlı sivil toplum kuruluşuyuz. Tenkil, kelime anlamı Genosis olan ve Türkiye’de soykırıma varan uygulamaları vurgulamak için bu isimle kurulmuş, Almanya merkezli bir STK. İşkence ve işkence ile ölüm olayları mağdurlarının hikayeleri, kişisel eşyaları üzerinden müzeleştiren bir kuruluş.

TOGETHER NEDİR?
Together ise 2018 yılında Finlandiya merkezli kurulan, demokratik idealler ve evrensel insan hakları amaçlarıyla Finlandiya merkezli kurum. Festivalin teması, bu iki kuruluşun misyonlarıyla birleşince böyle bir organizasyon ortaya çıktı. Festivalin organizatörleri cesaret temasını açıklarken haksızlık ve hukuksuzluklar karşı cesaret vurgusu yapıyor. Bizimde Türkiye’de yaşanan hukuksuzlara karşı dururken işkence gören ve hayatını kaybeden kahramanlarımızı ve onların hikayeleri var.

FİNLİ VATANDAŞLAR ŞOK OLDU
Türkiye‘nin coğrafi olarak Avrupa’nın parçası olduğunu anlatan gönüllüler, son olarak "Avrupa’nın parçası olan bir ülkede bu yüzyılda soykırıma varan uygulamaların oluşu standımızı ziyaret eden Fin vatandaşlarını şok etti. Sistematik işkence, zorla kaçırılma, hukuksuz hapis ve sayısı milyonları bulan terör soruşmaları. Demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun merkezi kabul edilen Finlandiya’da bunları anlatabilmek bize oldukça ümit veriyor. Bu imkanı bize sunan Fin devleti ve Fin toplumuna şükranlarımız sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


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