Bahçeli futbolda aradığını bulamadı: 'Bu sezon küme düşme olmasın'

Süper Lig’de bu hafta ligin son maçları oynanacak. Şampiyonluk düğümünün de çözüleceği maçların öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sürpriz bir çağrı geldi.







Bahçeli'nin çağrısı, MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıldı. Buna göre, geçen yılki 6 Şubat depremini hatırlatan MHP lideri “Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı” dedi ve “Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin ya da takım sayısı 21'e yükselsin” çağrısında bulundu.





Süper Lig'de İstanbulspor ve Fatih Karagümrük’ün küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takımın yanı sıra Pendikspor, Hatayspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Konyaspor da kümede kalma mücadelesi veriyor.





BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIP KARAGÜMRÜKLÜ OLMUŞTU



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen sene yapılan Beşiktaş-Antalyaspor maçında "Hükümet istifa!" sloganlarının atılmasının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı. MHP lideri, Fatih Karagümrük takımını destekleyeceğini açıklayarak, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" demişti.







