Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmalar devam ediyor.



T24'te yer alan habere göre, Ankara Emniyeti’nde oluşturulan resmi ve sivil polis ekipleri, Kaplan’la bağlantısı olduğu değerlendirilen Trend, Albüm, Haaz, Öküz, Three, Tezgah, Klarnet, Bohem ve Alaçatı Kafası adlı işyerlerinde denetleme ve aramalar yaptı.



Önceki hafta gerçekleştirilen denetimlerde, ateşli silah başta olmak üzere suç aletleri bulunamadı. Ancak iş yerlerinde tespit edilen idari eksiklikler ve sorunlar nedeniyle idari işlemler uygulandı.



15 PERSONEL SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILIYOR



Bu çerçevede, Trend’de 2, Haaz’da 2, Albüm’de 1, Öküz’de 6, Three’de 3 ve Klarnet’te bir personelin sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.



İş yerlerine, SGK mevzuatının yanı sıra 9207 sayılı İşyeri Açma Yönetmeliği ve 4201 sayılı Tütün Ürünlerinin Kullanılması hakkındaki yasa uyarınca da idari ceza işlemi yapıldı.