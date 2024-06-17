Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan’a ait işletmelere “sigortasız personel çalıştırma" cezası /17 Haziran 2024 15:25

Ayhan Bora Kaplan’a ait işletmelere “sigortasız personel çalıştırma" cezası

Ankara'da, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a ait iş yerlerinde yapılan denetimlerde, 15 personelin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Söz konusu işletmelere idari ceza işlemi yapıldı.

SHABER3.COM

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmalar devam ediyor.

T24'te yer alan habere göre, Ankara Emniyeti’nde oluşturulan resmi ve sivil polis ekipleri, Kaplan’la bağlantısı olduğu değerlendirilen Trend, Albüm, Haaz, Öküz, Three, Tezgah, Klarnet, Bohem ve Alaçatı Kafası adlı işyerlerinde denetleme ve aramalar yaptı.

Önceki hafta gerçekleştirilen denetimlerde, ateşli silah başta olmak üzere suç aletleri bulunamadı. Ancak iş yerlerinde tespit edilen idari eksiklikler ve sorunlar nedeniyle idari işlemler uygulandı.

15 PERSONEL SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILIYOR

Bu çerçevede, Trend’de 2, Haaz’da 2, Albüm’de 1, Öküz’de 6, Three’de 3 ve Klarnet’te bir personelin sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.

İş yerlerine, SGK mevzuatının yanı sıra 9207 sayılı İşyeri Açma Yönetmeliği ve 4201 sayılı Tütün Ürünlerinin Kullanılması hakkındaki yasa uyarınca da idari ceza işlemi yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayhan Bora Kaplan’a ait işletmelere “sigortasız personel... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:58