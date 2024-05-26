Samanyolu Haber /Gündem / AKP’den yeni açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı? /26 Mayıs 2024 19:24

AKP’den yeni açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?

AKP milletvekili Abdullah Güler “Buradaki hedefimiz mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınaklarda korunmasıdır. Herkesi tehdit eden bu hayvanları almak, barınaklarda beslemek ve sahiplendirmek. En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor” dedi.

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AKP Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Kanal 7'den Mehmet Acet'in sunduğu programda, tüm Türkiye'nin gündeminde olan sokak köpeklerine yönelik 'uyutmayı' da içerdiği iddia edilen teklifin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Önümüzdeki dönemde Meclis’e gelmesi beklenen teklif üzerine konuşan Güler, şu açıklamayı yaptı:

"Bu bir defa şu an da önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Yaşanan olayların medyaya yansıması durumunda bu konu hakkında yeni bir çözüm oluşturmamız konusunda beklentiler var. Bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatları var. Bazı bakanlıklarımızın koordinasyonunda bir çalışma var. 

Bununla beraber bir ciddi çalışma yapılması gerektiğine dair raporlar var. Yakın zamanda İletişim Başkanlığımızın yaptığı bir anket çalışması var. Özellikle bu sahipsiz sokak köpeklerine tedbir alınması gerekiyor. Uluslararası manada Avrupa ülkelerinin nasıl bir önlem aldığına dair çalışmalar yapıyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu bey bir çalışma yapıyor.

"10-15 GÜN İÇERİSİNDE DÜZENLEMEYİ PAYLAŞACAĞIZ"
Grup başkanvekillerimiz bu konuda muhalefet partilerine da ziyarette bulunacak. Ortaya çıktığında paylaşacağız. Bunları görüştükten sonra ortaya çıkacak düzenleme ile ilgili çalışma yapacağız. 10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.

Biz ilk kez hayvanları koruma kanunu 2004 yılında çıkardık. Daha sonra bazı değişiklikler oldu. Buradaki hedefimiz mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınaklarda korunmasıdır. Herkesi tehdit eden bu hayvanları almak, barınaklarda beslemek ve sahiplendirmek.

En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor."
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