Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de kriz: Savunma Bakanı Gallant'a tepki gösteren asker gözaltına alındı /26 Mayıs 2024 19:30

İsrail'de kriz: Savunma Bakanı Gallant'a tepki gösteren asker gözaltına alındı

İsyan tehdidinde bulunarak Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan da istifa etmesini isteyen İsrailli askerin gözaltına alındığını duyurdu.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, "Gazze Şeridi'nde zafer kazanılmaması durumunda yedek askerler olarak geniş kapsamlı isyan çıkaracağız" tehdidinde bulunan bir İsrailli asker gözaltına alındı.

Söz konusu asker, Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan da istifa etmesini istemişti. Askeri kaynağa dayanan habere göre, isyan tehdidinde bulunan ve Savunma Bakanı'nın istifasını isteyen asker gözaltına alınarak askeri polis tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.

Maariv gazetesi, maskeli bir İsrailli askerin Gazze'de bir yıkık evin önünde yaptığı açıklamayı yayınlamıştı. Asker, "Ben ve beraberimdeki 100 bin yedek asker, Gazze'nin anahtarlarını Filistin yönetimine, Fetih'e, Hamas'a ya da herhangi bir Arap oluşumuna teslim etmeyeceğiz" demişti.

Savunma Bakanı'ndan istifa etmesini isteyen asker, "Zafer kazanamazsak 100 bin yedek asker burada kalacak. Buradan hiçbir yere ayrılmayacağız ve İsraillileri ordumuzun himayesi altında Gazze'ye gelmeye çağıracağız" ifadelerini kullanmıştı.
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