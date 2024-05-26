Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon Galatasaray! Fenerbahçe 99 puanla tarihi ikincilikte kaldı /26 Mayıs 2024 20:31

Şampiyon Galatasaray! Fenerbahçe 99 puanla tarihi ikincilikte kaldı

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde 24. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti.

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Galatasaray'ın galibiyet golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi, 53. dakikada ise Berkan Kutlu'dan geldi. Konyaspor'un golü 79. dakikada Prip'ten geldi. 

ŞAMPİYON GALATASARAY
Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

REKOR PUAN TOPLADI
Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti. 



5. YILDIZA YAKLAŞTI
Sarı kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.

KONYASPOR LİGDE KALDI!
Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Konyaspor, yenilmesine rağmen Süper Lig'de kaldı.

PUAN DURUMU
(102) Galatasaray

(99) Fenerbahçe


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