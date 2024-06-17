Türkiye bildiriyi destekledi, Rusya'dan açıklama geldi: İkili ilişkiler etkilenecek mi?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin konularla ilgili sorularını yanıtladı.



BirGün'de yer alan habere göre İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ni değerlendiren Peskov, bu zirvenin Ukrayna krizine çözüm üretemediğini belirtti.



Macaristan, Sırbistan ve Türkiye’nin zirvede kabul edilen ortak bildiriyi desteklediğine dikkati çeken Peskov, "Bu, ikili ilişkileri bozmayacak. Elbette, bu ülkelerin yaklaşımlarını dikkate alacağız. Bu bizim için önemli. Argümanlarımızı açıklamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



NATO'YA TEPKİ



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "NATO'da nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelerin yapıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu açıklamanın İsviçre'deki zirvede kabul edilen ortak bildiriye aykırı olduğunu kaydetti.



Peskov, "Bu bildiride, bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu (Stoltenberg'ın açıklaması), durumu gerginleştiren unsurdan başka bir şey değil" değerlendirmesini yaptı.



Sözcü Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, "bir sonraki Ukrayna ile ilgili barış zirvesinin çatışmaları sonlandırması gerektiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Rus tarafının bu konudaki yaklaşımı şeffaf ve tutarlı. Bu yaklaşımı Kuleba da iyi biliyor" ifadelerini kullandı.



UKRAYNA BARIŞ ZİRVESİ HAKKINDA



İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi, Bürgenstock Bildirisi ile son bulmuştu.



Zirve, 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşirken, ortak bildiri 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı.



Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 ülke ve kuruluş çekimser kalmıştı.



BİLDİRİDE NELER YER ALIYOR?



İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı olarak yayımlanan bildiride, zirvenin, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa giden sürece ilişkin üst düzey diyaloğu geliştirmek amacıyla düzenlendiği bildirilmişti.



Bildiride, zirvenin, Ukrayna'nın Barış Formülü ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil uluslararası hukuka uygun diğer barış önerileri temelinde gerçekleştirilen önceki tartışmalar üzerine inşa edildiği kaydedilmişti.



"Özellikle, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına, Ukrayna dahil tüm devletlerin uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü ilkelerine karşı tehdit veya güç kullanımından kaçınma konusundaki kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" ifadeleri kullanılan bildiride, kara suları dahil uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin uluslararası hukukun ilkeleri olduğu hatırlatıldı.



Nükleer enerjinin ve nükleer tesislerin her türlü kullanımı güvenli, emniyetli, korunaklı ve çevreye duyarlı olması gerektiğinin altı çizilen bildiride, Zaporijya Nükleer Santrali de dahil Ukrayna nükleer enerji santralleri ve tesislerinin, Ukrayna'nın tam egemenlik kontrolü altında, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ilkelerine uygun ve onun denetimi altında emniyetli bir şekilde çalışması gerektiği ifade edildi.



Bildiride, Ukrayna'ya karşı devam eden savaş bağlamında herhangi bir nükleer silah tehdidi veya kullanımın kabul edilemeyeceğinin altı çizdildi.



Küresel gıda güvenliğinin, gıda ürünlerinin kesintisiz üretimine ve tedarikine bağlı olduğu hatırlatılan bildiride, "Bu hususta, serbest, tam ve güvenli ticari seyrüseferin yanı sıra Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki deniz limanlarına erişim kritik öneme sahip. Limanlarda ve güzergah boyunca ticari gemilere, sivil limanlara ve sivil liman altyapısına yönelik saldırılar kabul edilemez. Gıda güvenliği hiçbir şekilde silah haline getirilmemeli. Ukrayna tarım ürünleri ilgili üçüncü ülkelere güvenli ve serbestçe sağlanmalı" ifadeleri kullanıldı.



Tüm savaş esirlerinin takas yoluyla serbest bırakılması gerektiği kaydedilen bildiride, sınır dışı edilen ve hukuka aykırı olarak yerlerinden edilen tüm Ukraynalı çocuklar ve gözaltına alınan diğer tüm Ukraynalı sivillerinin Ukrayna'ya iade edilmesi gerektiği belirtildi.



Bildiride, barışa ulaşmanın tüm tarafların katılımını ve diyaloğunu gerektirdiğine işaret edilirken, "Bu nedenle, belirtilen alanlarda gelecekte tüm tarafların temsilcilerinin daha fazla katılımıyla somut adımlar atmaya karar verdik. Tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı ilkelerini içeren BM Şartı, Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasında temel oluşturabilir ve hizmet edecektir" ifadelerine yer verildi.