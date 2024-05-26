Samanyolu Haber /Dünya / Korkunç rakam: 670 kişi toprak altında kaldı /26 Mayıs 2024 14:03

Korkunç rakam: 670 kişi toprak altında kaldı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde meydana gelen toprak kaymasında 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 670'e çıktığının tahmin edildiğini belirtti. IOM yetkilileri, Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre yetkililer, 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurtarma ekiplerinin toprağın yaklaşık 6 ila 8 metre altındaki kazazedelerden umudu kestiklerini ifade etti. Yetkililer, ayrıca toprağın "stabil olmamasının" kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını kaydetti.
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