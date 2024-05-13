Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri: İmza toplamaya başladılar /13 Mayıs 2024 13:52

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri: İmza toplamaya başladılar

Fenerbahçe Kongre ve Divan üyelerinin, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladığı kaydedildi.

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Fenerbahçe, sezon bitiminde 2024 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul'a gidecek.

Sezon orasında yeniden aday olmayacağını söyleyen Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Gerçek Gündem'den aktarılan habere göre Koç, "Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, yeniden aday olma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda beri Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyleyen medya patronu Sadettin Saran ise Koç lehine başkanlıktan çekilip “Fenerbahçe’nin yüksek menfaatleri, her türlü kişisel hırs ve egonun üzerindedir. Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen ve bölerek yönetmeyi arzulayan akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımız tamdır” demişti.

AZİZ YILDIRIM İÇİN İMZA TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olması için imzalı beyanname toplamaya başladı.

Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı yapmıştı.

Geçmişteki açıklamalarında Aziz Yıldırım, aday çıkmaması durumunda başkan adayı olabileceğini söylemişti.

Son gelişmeler üzerine gözler Yıldırım'ın vereceği karara çevrildi.
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