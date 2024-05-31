Samanyolu Haber /Spor / Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı: Ali Koç Londra'ya gidiyor /31 Mayıs 2024 11:34

Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı: Ali Koç Londra'ya gidiyor

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştığı açıklandı.

SHABER3.COM

Aziz Yıldırım’ın başkan olduğunda futbol takımının başına getirmeyi düşündüğü Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı.

Sky Sport, Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve 61 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardığını yazdı.

Hafta sonu Londra’ya gidip Mourinho ile görüşmesi beklenen Aziz Yıldırım, başarılı çalıştırıcıyı İstanbul’a getirecekti.

Yağız Sabuncuoğlu, Yıldırım-Mourinho görüşmesinin iptal olduğunu kaydetti.

Ayrıca Sabuncuoğlu, Ali Koç’un Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını, Ilıcalı ve Koç’un beraber Londra'ya gittiğini, Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceklerini aktardı.

Fenerbahçe böylelikle de teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmış oldu.

MOURINHO’NUN BAŞARILARI

Jose Mourinho, 26 Ocak 1963'te Portekiz'in Setubal kentinde doğdu. Eski profesyonel futbolcu ve tanınmış bir teknik direktördür. İngiliz medyası tarafından "The Special One" olarak adlandırılan Mourinho, tarihin en başarılı ve saygı duyulan teknik direktörlerinden biridir.

İşte Mourinho'nun kazandığı kupalar:

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2004
UEFA Avrupa Ligi: 2003
Primeira Liga: 2003, 2004
Taça de Portugal: 2003
Supertaça: 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League: 2005, 2006, 2015
FA Cup: 2007
EFL Cup: 2005, 2007, 2015
FA Community Shield: 2005

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2010
Serie A: 2009, 2010
Coppa Italia: 2010
Supercoppa: 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga: 2012
Copa del Rey: 2011
Supercopa: 2012

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield: 2016
EFL Cup: 2017
UEFA Avrupa Ligi: 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: 2022
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