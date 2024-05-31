Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı: Ali Koç Londra'ya gidiyor

Fenerbahçe böylelikle de teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmış oldu.





Aziz Yıldırım’ın başkan olduğunda futbol takımının başına getirmeyi düşündüğü Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı.Sky Sport, Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve 61 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardığını yazdı.Hafta sonu Londra’ya gidip Mourinho ile görüşmesi beklenen Aziz Yıldırım, başarılı çalıştırıcıyı İstanbul’a getirecekti.Yağız Sabuncuoğlu, Yıldırım-Mourinho görüşmesinin iptal olduğunu kaydetti.Ayrıca Sabuncuoğlu, Ali Koç’un Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını, Ilıcalı ve Koç’un beraber Londra'ya gittiğini, Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceklerini aktardı.Jose Mourinho, 26 Ocak 1963'te Portekiz'in Setubal kentinde doğdu. Eski profesyonel futbolcu ve tanınmış bir teknik direktördür. İngiliz medyası tarafından "The Special One" olarak adlandırılan Mourinho, tarihin en başarılı ve saygı duyulan teknik direktörlerinden biridir.İşte Mourinho'nun kazandığı kupalar:UEFA Şampiyonlar Ligi: 2004UEFA Avrupa Ligi: 2003Primeira Liga: 2003, 2004Taça de Portugal: 2003Supertaça: 2003Premier League: 2005, 2006, 2015FA Cup: 2007EFL Cup: 2005, 2007, 2015FA Community Shield: 2005UEFA Şampiyonlar Ligi: 2010Serie A: 2009, 2010Coppa Italia: 2010Supercoppa: 2008La Liga: 2012Copa del Rey: 2011Supercopa: 2012FA Community Shield: 2016EFL Cup: 2017UEFA Avrupa Ligi: 2017UEFA Avrupa Konferans Ligi: 2022