Jose Mourinho'nun açıklamaları Aziz Yıldırım'ın hoşuna gitmeyecek!

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Portekizli antrenör, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





"İLK İLETİŞİME GEÇEN ALİ KOÇ OLDU"



Aziz Yıldırım'ın da transfer listesinde olan tecrübeli teknik adam, dikkat çeken açıklamalar da yaptı. Yıldırım'ın açıklamalarını boşa düşüren Mourinho "Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımımı Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız.







"AZİZ YILDIRIM'DAN İZİN ALMADIM"

Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insalara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım" ifadelerini kullandı.



