Samanyolu Haber /Gündem / Milyonlarca emekli şokta: Sıfır zam veya... /03 Haziran 2024 16:39

Milyonlarca emekli şokta: Sıfır zam veya...

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere verilecek zam oranları da gündem oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamalarının ardından Halktv'de Haber Masası'na konuk olan Prof. Dr. Aziz Çelik emeklinin sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabileceğini ifade etti.

"MEMUR EMEKLİSİNİ HAYAL KIRIKLIĞI BEKLİYOR"
Enflasyonda eğer yüzde 3'lük bir artış olursa emekliye yüzde 26 oranında zam yapılabileceğini öngören Çelik, "Mehmet Şimşek'in açıkladığı düzenlemelerin olması güç. Hazineden mümkün oldukça az para vermek istiyorlar emekliye. Memur emeklisini de hayal kırıklığı bekliyor. Memurların Temmuz zammı enflasyonun beş buçuk puan altında kalacak." dedi.

4 MİLYONA YAKIN EMEKLİYE SIFIR ZAM
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik sıfır zam tehlikesine dikkat çekti.

Açıklamada, "Milyonlarca emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabilir! İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam çantada keklik değil! Zam kök aylıklara yapılacağı için 10 bin TL'ye tamamlanan emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa 4 milyona yakın emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla yüz yüze! 8 bin TL kök aylığı olan emekli şu an 10 bin TL alıyor. Yüzde 25 artış olursa aylığı 10 bin TL olur. Yani sıfır zam alır!" ifadeleri yer aldı.
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