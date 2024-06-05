Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı: İşte o isim

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör arayışını sonlandırdı. Siyah beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



49 yaşındaki teknik adam, 2011 yılında Feyenoor'da yardımcı antrenör olarak başladığı kariyerine, Hollanda ekibinin U21 takımında, 2012 yılında teknik direktörlüğe terfi ederek devam etti.



2015-2019 yılları arası Feyenoord A takımı teknik direktörlüğü görevini yapan ve başarılı günler geçiren Giovanni van Bronckhorst, Ocak 2020 ve Aralık 2020'de Çin ekibi Guangzhou City'yi çalıştırdı.



Kasım 2021'de Glasgow Rangers'ın başına geçen ve Kasım 2022'ye kadar İskoç ekibinde görev yapan başarılı teknik adam, o tarihten beri işsizdi.



Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst için KAP'a şu bildirimi yaptı:



Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.



VAN BRONCKHORST'UN KARİYERİ



Futbolculuk kariyerine Feyenoord'da başlayan Van Bronckhorst, Glasgow Rangers, Arsenal, Barcelona gibi dünya devlerinde forma giydi.



Futbolculuğunda asıl mevkisi sol bek olan Van Bronckhorst, ön libero, merkez orta saha, sol kanat bek gibi bölgelerde de oynadı. Feyenoord ile 249, Barcelona ile 154, Glasgow ile 112 ve Arsenal ile 64 maça çıkan Hollanda efsanesi, 106 kez Hollanda A Milli Takım formasını da giydi.



Barcelona ile 2005-06 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Van Bronckhorst, 2 LaLiga, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 İskoçya Ligi, 1 İskoçya Lig Kupası, 1 İskoçya Kupası, 2 Hollanda Kupası şampiyonlukları tattı.

