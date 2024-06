İsrail'den krizi tırmandıracak hamle: 50 bin asker daha...

İsrail ordusu radyosunun haberinde, Tel Aviv hükümetinin, kuzeydeki (Lübnan) çatışmalara hazırlık amacıyla yedek asker sayısının 300 binden 350 bine çıkarılması konusunda orduya izin verdiği belirtildi.



Israel Today gazatesinde yer alan haberde ise İsrail ordusunun yedek asker kotasını 300 binden 350 bine yükseltilmesinin kuzeye yönelik hazırlıklarla değil de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıların uzamasıyla ilgili olduğu iddia edildi.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın askeri haberler yorumcusu İtay Blumental de İsrail ordusunun, hükümetin onayına sunulacak yedek kotasındaki artışın ülkenin kuzeyiyle (Lübnan sınırı) ilgili olmadığını ifade ettiğini aktardı.



Blumental, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun yedek asker kotasının 50 bin kişi daha artırılması kararının, "Refah'taki faaliyetlerin önceden planlanandan daha fazla sayıda insanı tüketmesinden" kaynaklandığını yazdı. İsrail hükümetinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



"MÜZAKERELER SADECE ATEŞ ALTINDA YÜRÜTÜLECEK"



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin "sadece ateş altında yürütüleceğini" söyledi.



The Times of Israel'in haberine göre, Gallant, bir savaş uçağıyla Gazze Şeridi ve İsrail'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından açıklamalarda bulundu.



Müzakere görüşmelerine rağmen "Hamas'a yönelik saldırıların" süreceği mesajı veren Gallant, "(Saldırılara) Devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz. Hamas terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir." ifadelerini kullandı.



NELER YAŞANMIŞTI?



KAN daha önceki haberinde de "kuzeyde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilme ihtimali" sebebiyle İsrail ordusunun yedek asker sayısının artırılmasını talep ettiğini aktarmıştı.



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dün yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.



Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden Halevi, Hizbullah'ın "ağır bedel ödediğini" savunmuştu.



Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.



Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.