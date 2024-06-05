Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan kayyım yorumu: 'Yargı burada kanunu değil hukuku konuşturmuştur' /05 Haziran 2024 20:00

Erdoğan'dan kayyım yorumu: 'Yargı burada kanunu değil hukuku konuşturmuştur'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saray'da "Anadolu Medya Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası verilen tepkiler vardı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anadolu Medya Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan'ın hedefinde Hakkari'ye atanan kayyım sonrası hükümete yapılan tepkiler vardı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

HAKKARİ'YE ATANAN KAYYIM
"Hukukun, demokrasimizin kırmızı çizgilerine riayet eden meşrutiyetten sapmayan herkes şayet yasal bir engeli yoksa elbette bu ülkede özgürce siyaset yapabilir. Buna kimse itiraz etmez. Biz de bugüne kadar meşru siyasete söz söylemedik.

Özellikle yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kusura bakmasınlar ama kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Bunlar ne yaptı? Hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Kusura bakmayın burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosudur"


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