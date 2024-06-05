İmamoğlu AKP'nin adayına fark atıp yeni başkan oldu

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimde 515 oy alırken rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 250 oyda kaldı.





ENCÜMEN LİSTESİNDE 6 KADIN BAŞKAN

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu’nun 14 üyeden oluşan encümen listesinde 6 kadın belediye başkanı bulunuyor. Listede Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve DEM Partili belediye başkanları Ayşe Serra Bucak ile Ahmet Türk de yer alıyor.





Liste şöyle:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer







AHMET TÜRK'ÜN KONUŞMASI SIRASINDA GERGİNLİK

Türkiye Belediyeler Birliği toplantısının en yaşlı üyesi olan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk geçici olarak başkan seçildi.





Toplantının açılışında Ahmet Türk, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını kınadığını belirten bir konuşma yaptı.





Ahmet Türk, konuşmasında “Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.





Bu sözlerin ardından salonda tansiyon yükseldi. AKP'li ve MHP'li başkanlar Türk'ün 'kayyum' ile ilgili tepkisine ''burası mahkeme değil' diyerek tepki gösterdi.





2023 FAALİYET RAPORU REDDEDİLDİ

Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2023 yılı faaliyet raporu, AKP ve MHP'li üyelerin kabul oylarına karşılık, CHP grubunun oy çokluğuyla reddedildi.





ÇOĞUNLUK İTİRAZI

CHP’nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in adaylık yarışı sürüyor. İmamoğlu söz almazken, Genç yaptığı konuşmada CHP'nin çoğunlukta olmasına itiraz etti.





Genç, şu ifadeleri kullandı:





"Belediyeler birliği dediğimiz yerde bir ilimizden 93 üye var. 20 yıldır teamül uygulanmış. Her ne kadar belediyeler birliği kendi seçilmiş delegasyondan oluşsa bile tüm belediyelerin olması beklenirken, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda bir siyasi partinin Genel Başkanı encümenliği kendi hilafındaymış gibi dağıtıyor. Buna itiraz ediyoruz. Biz istiyoruz ki 20 yıldır uygulandığı gibi bütün belediyelerin orantısıyla oluşturulsun. Şu anda sayısal çoğunluğu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin işine gelmemiştir. Bizim itirazımız buna. Bu şekilde olunca CHP öneri veriyor. Kabul edenler etmeyenler. Bu şekilde CHP ve DEM Parti birlikteliği olur. Bizim itirazımız bunadır. Belediyelerin birliği olmasından çıkarılıp partilerin birlikteliği olmasına karşıyız."





İmamoğlu ise Genç'e önceki dönemde yer alan encümenleri göstererek karşılık verdi. Seçimlerde 448’i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullandı.