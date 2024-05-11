Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı /11 Mayıs 2024 22:39

Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı

Arda Güler 90 dakika forma giydiği ve Real Madrid'in 4-0 kazandığı Granada karşılaşmasında gol attı.

SHABER3.COM

İspanya La Liga'nın 35. haftasında şampiyon Real Madrid, lige veda eden Granada'ya konuk oldu. Hafta içi Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Real Madrid'de Carlo Ancelotti rotasyon yaparken milli yıldızımız Arda Güler ilk 11 çıktığı maçta 90 dakika süre aldı.

45. dakikada Fran Garcia'nın asistinde Arda Güler topu filelere gönderip Real Madrid kariyerinin 8. La Liga maçında 3. golünü kaydetti.

Şampiyon Real Madrid'in diğer gollerini 38'de Fran Garcia ve 49 ile 58'de Brahim Diaz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Granada 21 puanda kalırken Real Madrid 90 puana yükseldi.

MARCA'DAN ARDA'YA ÖVGÜ

Marca gazetesi, internet sitesindeki haberinde yaptığı yorumda Arda için, "Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler icat etmeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, La Liga şampiyonluk kupasını salı günü sahasında Alaves ile oynayacağı karşılaşmada alacak.
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