Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Sosyal medya hesabından 7 günlük hava durumuna ait haritanın da yer aldığı paylaşımda "(11 - 17 Mayıs 2024) Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; biraz azalarak kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor."



KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Isparta ile Burdur çevreleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Konya'nın güneyi, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



ANKARA VE ÇEVRE İLLERDE YİNE SAĞANAK BEKLENİYOR



Öte yandan Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



DOĞUYA DA UYARI GELDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.