Ayşe Ateş: Sinan'ı katlettikleri yetmedi, bu defa beni tehdit etmeye başladılar

Erdoğan bu sözlerini tekrar eden Ayşe Ateş, "Geç gelen adalet, adalet değildir. Adaletin olmadığı yerde huzur refah olmaz" ifadelerini kullandı.





Bu kurumsal kimlikleri açıkça yazdıkları, belirttikleri profillerden Sinan'ı önce itibarsızlaştırma yoluna gittiler. Bu profillerden yaptıkları paylaşımlarla hakaret ettiler, iftiralar attılar. Sonra tehdit etmeye başladılar.





Ülkü Ocaklarına ve MHP'ye mensup kişiler tarafından Sinan Ateş uluorta tehdit edildi, iftiraya uğradı. Sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bu da yetmedi bu kişiler, bu kurumsal kimliği taşıyan kişiler, bu kurumsal kimliği kendilerine kalkan yaparak Sinan'ı katlettiler. Katlettikleri yetmediği gibi onu mezarında rahat bırakmadılar, bu defa beni tehdit etmeye başladılar, arkadaşlarımı tehdit etmeye başladılar. Bunu yaparken bu kurumsal kimlikleri kullandılar.





Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş iddianamesine ilişkin Sözcü TV'den İpek Özbey'e açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danıştay'ın 156. kuruluş yılındaki konuşmasına ithafta bulunan Ayşe Ateş, “Geç gelen adalet, adalet değildir. Adaletin olmadığı yerde huzur refah olmaz.” dedi.Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, SÖZCÜ TV'de İpek Özbey ile Nokta Atışı programında, cinayet iddianamesinin bilinmeyenlerini anlattı.Danıştay'ın 156. kuruluş yılındaki konuşmasında Erdoğan, danıştay'ın Türkiye'deki adaletin ve sosyal huzurun teminatı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Nasıl geç gelen adalet, adalet değilse, topluma güven veren adalet sistemi bekamızın güvencesidir. Tüm mahkemelerde yer alan 'Adalet mülkün temelidir' yazısı bize bunu hatırlatır. Adalet olmazsa huzur olmaz, güven olmaz" dedi.Ayşe Ateş, eşinin göz göre göre öldürüldüğünü belirterek, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel'e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" dedi.Ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini belirten Ateş, şu sözleri kaydetti:"Korkuyorum, Ankara'nın göbeğinde siyasi cinayet işleyebiliyorlarsa, devlete kafa tutarcasına bu işi yapıyorlarsa bu insanlardan her şey beklenir. Beni niye takip ettiniz. İnsan değil bunlar cani. Kimlik bilgilerimi istediler"Çelik'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:"MHP ve Ülkü Ocakları'na mensup kişiler Sinan Ateş'i tehdit etti. Bu kurumsal kimliği kendine kalkan yapanlar Sinan'ı katletti. Bu defa beni tehdit etmeye başladılar.Bu cinayeti işleyen bu katiller ve bunların bilgileri, yaptıkları, bindikleri arabalar, işledikleri suçlar deliller ve dosyada sabitken, hala sanki onlar tesadüfen bir araya gelmiş gibi davranıyorlar ama öyle bir şey yok. Hepsi gayet organize bir suç örgütü gibi hareket ediyorlar."