Samanyolu Haber /Spor / Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a veda gibi sözler! /28 Mayıs 2024 08:41

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a veda gibi sözler!

Konyaspor maçı sonrasındaki sözleriyle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın kutlamalarından sonra da veda eder gibi konuştu.

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Rams Park'taki şampiyonluk kutlamalarından sonra açıklama yaptı.

Konyaspor maçı sonrasında "İnsan sevdiğine kırılırmış. Ben de Galatasaray'a kırıldım" diyen Kerem bir kez daha ayrılık sinyali verdi.

Kutlamalarda sahneye çıkarken 'Dönence' şarkısını seçen, sakin ve tutuk halleriyle dikkat çeken Kerem, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" ifadelerini kullandı.
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