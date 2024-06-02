Samanyolu Haber /Spor / FB'de büyük gün: Jose Mourinho imzaya geliyor! /02 Haziran 2024 10:07

FB'de büyük gün: Jose Mourinho imzaya geliyor!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho bugün (pazar) İstanbul'a gelecek. Portekizli teknik adam, taraftara açık törende sarı-lacivertlilere imza atacak.

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Mourinho, bugün (pazar) İstanbul'a gelecek.

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adam, bugün saat 14.30 sularında İstanbul'a inecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'yu taşıyan uçak saat 14:30 da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık bölümüne iniş yapacak.

Saat 19:00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda basına ve taraftara açık imza törenimiz olacak. 18:00 den itibaren stada giriş yapabilirsiniz."

TARAFTARA MESAJ YOLLADI
Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulüp internet sitesinden yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun imza törenine dair yapılan paylaşımda ise stadyumdan bir görsel paylaşıldı ve "Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı! Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor! Saracoğlu, saat 19.00'da yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu ve büyük taraftarını bekliyor!" sözleri kullanıldı.


 
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