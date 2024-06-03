Erden Timur, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi

Galatasaray'da başkanlık seçimi ve 24. şampiyonluk sonrası en çok merak edilen konuların başında Erden Timur’un geleceği geliyordu.



Timur, Dursun Özbek’in yönetim kurulunda yer almıyordu. Yine dışarıdan Sportif A.Ş’de görev alabileceği konuşuluyordu ancak görünen o ki aksi olacak. Edinilen bilgilere göre erden Timur yeni yönetimle birlikte yürümeyecek.



Teamüller gereği de şirket idaresinden de istifa edecek. Başarılı spor adamının bu kararı almasında yönetim içinde yaşadığı sorunların etkili olduğu belirtiliyor.



Erden Timur bugün ya da yarın düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kararını kamuoyuna duyuracak.



FATİH ALTAYLI TÜYO VERDİ: KIRGIN AYRILIYOR



Erden Timur, Dursun Özbek’in aksine Florya’daki inşaatın kulüp tarafından yapılması gerektiğini savunuyordu.



Eski yönetici ve camianın önemli ismi gazeteci Fatih Altaylı ise, Timur’un yönetim içinde aleyhinde yapılan konuşmalar nedeniyle kırgın bir şekilde ayrılacağını yazdı.