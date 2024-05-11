Samanyolu Haber /Spor / Cimbom'da planlar değişti: Transfer gündeminde yeni gelişme /11 Mayıs 2024 09:53

Cimbom'da planlar değişti: Transfer gündeminde yeni gelişme

Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü kadro planlamasında değişikliklere neden oldu. İşte detaylar...

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Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'ın arka arkaya rekorlar kırıp şampiyonluk ipini göğüslemeye çok yaklaşması, yeni sezon planlarında da değişikliğe neden oldu.

Takımı zirveye taşıyan oyuncuların bir sezon daha takımda tutulması fikri ağırlık kazandı. Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu konusunda EURO 2024 sonrası gelmesi olası teklifler beklenecek.

Fakat Okan Buruk ve kulübün kurmayları, iki oyuncunun da kalmasından yana fikir belirtiyor.

MERTENS İLE 1 YIL DAHA

Dries Mertens’in sahadan uzaklaşıp teknik heyete kanalize edilmesi gündemdeydi. Ancak 37 yaşındaki futbolcu kader haftalarında harika bir performans verince direksiyonu kulübeye değil sahaya kırdı.

Mertens ile bir yıl daha oynaması konusunda sözlü anlaşmaya varıldı. Victor Nelsson’un durumu da yaz transfer dönemindeki etkinliğe bağlı. Davinson Sanchez’in satılması halinde Nelsson’un elde tutulması değerlendiriliyor.

ZIYECH 'ŞİMDİLİK' DEVAM

Hakim Ziyech için Chelsea ile yapılan kiralama sözleşmesindeki maç oynama sınırı aşıldı. Yıldız futbolcunun tapusu alındı. Teknik heyet yeni sezon planlarını Ziyech ile devam edilecek gibi yapıyor.

Ancak Faslı yıldız, son haftalardaki performansıyla transfer döneminde aranan bir isim durumuna geldi. Gelecek tekliflere göre hareket edilecek. Zaha satılacak. Diğer kiralık isimler Ndombele ve Vinicius ile devam edilmeyecek.

WEST HAM'IN GÖZÜ ZAHA'DA

Okan Buruk’un son üç maçta şans vermediği Wilfried Zaha satılacak ilk isim olarak öne çıkıyor. Bu oyuncuya West Ham United’dan teklif olduğu bildiriliyor.

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 39 maçta 10 gol attı. Zaha da İngiltere’ye dönmek istiyor. Bu transferden en az 10 milyon Euro gelir bekleniyor.
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