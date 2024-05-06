Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da lüks vurgun! Piyasa değeri dudak uçuklattı /06 Mayıs 2024 11:55

İstanbul'da lüks vurgun! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Türkiye’ye yasadışı yollarla getirilen lüks araçlara ait yedek parçaları sattığı belirlenen İstanbul’daki beş adrese operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirililen yedek parçaların piyasa değerinin 90 milyon TL olduğu öğrenildi...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri" ileri sürülen kişilere yönelik Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı depo ve işyerlerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon TL olduğu bildirilen 269 adet farklı lüks araç markalarına ait direksiyon, 4 bin 477 adet oto yedek parça ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.
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