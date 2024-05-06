Talimat en tepeden geldi: Nükleer silah kullanacaklar

Askeri tatbikatın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımı için hazırlık ve konuşlandırma uygulamalarını kapsayacağını belirten bakanlık, tatbikatın "bazı Batılı devlet yetkililerinin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine yanıt olarak" Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamayı amaçladığını açıkladı.





Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı devlet yetkililerinin tehditlerinin ardından taktik nükleer silahların kullanımını da kapsayan askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.Bakanlık, tatbikat talimatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini ve tatbikatta stratejik olmayan nükleer silahların muharebe için yeterliliğinin test edileceğini açıkladı.Rus Büyükelçi Grigory Mashkov, ülkesinin ABD ve müttefikleriyle doğrudan karşı karşıya geldiği bir ortamda Batı ülkelerini caydırmak için füze cephaneliğini artırmak zorunda kalacağını söyledi.Rus ve ABD'li diplomatlara göre; Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi, Rusya-Batı ilişkilerinde 1962 Küba Füze Krizi'nden bu zamana kadarki en derin krizi tetikledi.Rusya silah üretimini artırırken; ABD'nin tahminlerine göre, Rusya bu yıl NATO'nun 32 üyesinin toplamından daha fazla ağır silah üretecek.Mashkov RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Şu anda karşı karşıyayız, umarım bu doğrudan silahlı çatışmayla sonuçlanmaz" dedi.Mashkov, "Olası düşmanları Rusya'nın gücünü test etmekten vazgeçirmek amacıyla Rusya'nın füze cephaneliğini artırmak da dahil olmak üzere savunma kapasitesini güçlendirmek için daha fazla adım atması" gerekeceğini söyledi.