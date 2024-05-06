Türkiye'nin ticareti durdurma kararı İsrail ekonomisini nasıl etkileyecek?

İsrail gazetesi Ynet'in haberine göre İsrail Ekonomi Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "İsrail başa çıkacak ve alternatifler bulacak, ambargodan etkilenen Türkiye" açıklamasında bulundu.





Elektrikli ev aletleri satıcısı Mahsanei Hashmal'ın CEO'su Yoram Badash ise, “Türkiye'nin ambargosu bizim için büyük bir sorun değil çünkü Avrupa'nın her yerinden alternatifler var. Yani çamaşır makineleri Türkiye'den değil Polonya ve Çin'den alınacak. Ambargonun önemli bir fiyat artışına yol açacağından emin değilim çünkü bugün bile çoğu elektrikli ürün Türkiye'den gelmiyor" dedi.





Türkiye geçtiğimiz hafta İsrail ile ticareti durdurma kararı alması ithal ürünlerde yaşanacak fiyat artışları nedeniyle İsrail ekonomisini etkileyecek.Yetkililere ve ithalatçılara göre, ticareti durdurma kararı çeşitli ürünlerde fiyatların artmasına neden olabilir.Geçtiğimiz hafta Türkiye İsrail'le ticareti durdurmuş, Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.İsrail basını, Türkiye'nin kısıtlamaları sonrası İsrail ekonomisinin nasıl etkileneceğini mercek altına aldı. İthalatçılara göre İsrail'in ürün sıkıntısı yaşaması zor. Ancak çeşitli ürünlerde fiyat artışları bekleniyor.Temizlik ürünleri ve gıda ithalatçısı Guri şirketinin eş CEO'su Oded Guri de çeşitli çözüm yolları olduğunu söyledi. Guri şu açıklamalarda bulundu:"Türkiye'den tedarikçilerle konuştum ve kimse neler olup bittiğini bilmiyor. Türkiye'den peçete, sabun, zeytinyağı ve daha fazlasını ithal ediyoruz. Önümüzdeki hafta iki kamyon Türk zeytinyağı gelmesi gerekiyordu. Ambargodan zarar görmeyeceğiz çünkü başka çözümler de olacak. Örneğin Doğu Avrupa'dan ithalat. Ama bunun daha pahalı olacağı kesin. Türkiye'den çok fazla zeytinyağı geliyor ve şimdi İspanya'dan yağ getirmemiz gerekecek ki bu da yaklaşık yüzde 20 daha pahalı. Bu sadece bir fiyat meselesi."Ticaret Komiseri ve Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret İdaresi Başkanı Roey Fisher ise, “Nakliye bize daha pahalıya mâl olsa bile İsrail'in bununla başa çıkması ve alternatifler bulması gerekiyor" dedi.İsrail'in ihracatı zarar göreceğini belirten Fisher, "Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık bir maliyetle ihracat için alternatifler bulma çabalarını yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.Fisher ayrıca, "Erdoğan, İsrail'in ticaret anlaşmalarını ve Dünya Ticaret Örgütü'nün anlaşmalarını neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir şekilde açık ve bariz bir şekilde ihlal ediyor" dedi.