Euroleague Dörtlü Final yolunda son viraj: Takımlar Berlin biletini arıyor

Play-off etabının son iki maçı ise 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe Beko'nun Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacağı karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. İspanya ekibi Barcelona'nın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacağı maç ise TSİ 22.00'de start alacak.







Geçen yıl Dörtlü Final'e kalarak üçüncü olan Monaco ise üst üste ikinci kez en iyi dört takım arasına girmeyi hedefliyor.





Anadolu Efes ile 2021 ve 2022 yıllarında Euroleague'i kazanan Ergin Ataman, Panathinaikos ile de bu başarıyı tekrarlayarak bir kez daha tarihe geçmek istiyor.





Dörtlü Final organizasyonunda en çok boy gösteren takımlardan Barcelona ve Olympiakos, 5. maçta kozlarını İspanya'da paylaşacak. Son iki Dörtlü Final'de de yer alan iki ekip, 8 Mayıs Çarşamba günü serinin son karşılaşmasında Dörtlü Final bileti için karşı karşıya gelecek.





Şu ana kadar 5. maça kalan 18 seride de ev sahibi ekipler, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini elemeyi başardı. Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ve Olympiakos bu istatistiği değiştirmek için mücadele edecek.





Basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olan Euroleague'de, 2023-2024 sezonunun Dörtlü Final'ine kalacak son üç takım, yarın ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla belli olacak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda Dörtlü Final'e katılacak takımlar netleşmeye başlıyor. Normal sezonu lider tamamlayan İspanyol ekibi Real Madrid, play-off'ta kendi ülkesinden Baskonia'yı 3-0'la geçerek Berlin'de düzenlenecek organizasyona adını erken yazdırdı.Euroleague tarihinin en çekişmeli sezonlarından birine sahne olan bu dönemde, diğer üç play-off eşleşmesi kıran kırana bir mücadeleyle devam ediyor.Monaco-Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika ve Barcelona-Olympiakos eşleşmelerinde durum 2-2'ye geldi. Beşinci ve son maçlarda galip gelecek takımlar Dörtlü Final'e yükselerek şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazanacak.Yarın oynanacak ilk maçta, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, İsrail'in Maccabi Playtika ekibini Atina'da konuk edecek. Mücadele saat 21.15'te başlayacak.Fenerbahçe Beko, son olarak 2019'da yer aldığı Dörtlü Final'e yeniden katılmanın peşinde.Efsanevi başantrenör Zeljko Obradovic'in ayrılığından sonra Dörtlü Final'e hasret kalan sarı-lacivertliler, Monaco karşısında avantajı eline geçirmesine rağmen İstanbul'daki dördüncü maçı kaybedince işini zora soktu.Fenerbahçe Beko, 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Monaco'yu mağlup edebilirse, 5 yıl aradan sonra yeniden Dörtlü Final'de boy gösterecek.A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, 13 yıl aradan sonra Dörtlü Final hasretini sonlandırmayı hedefliyor.Son Dörtlü Final'ini 2011 yılında Obradovic yönetiminde oynayan Panathinaikos, Ataman'la 13 yıllık özlemi bitirmek istiyor. İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya karşı oldukça gergin bir play-off serisi geçiren Yunan temsilcisi, yarın OAKA Altion'da müthiş bir atmosferde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak Berlin biletini almak istiyor.Serinin dördüncü maçında Panathinaikos'u mağlup ederek saha avantajını geri kazanan Maccabi Playtika ise, bu sezon Atina'da iki kez yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek 2014'ten sonra ilk kez Dörtlü Final'e kalma mücadelesi verecek.Euroleague play-off sisteminde 5. maça kalan serileri bugüne kadar hep ev sahibi takımlar kazandı. 2008-2009 sezonundan bu yana 5 maç üzerinden oynanan play-off etabının son maçlarında, turu geçen taraf hep ev sahibi ekipler oldu.Euroleague'de şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final organizasyonu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. 24-26 Mayıs'ta Mercedes-Benz Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda Real Madrid'in rakibi, Olympiakos-Barcelona eşleşmesinin galibi olacak.Monaco-Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçlarının kazananları ise Dörtlü Final'in diğer eşleşmesini oluşturacak.