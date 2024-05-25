İstatistikler Konyaspor'dan yana: Galatasaray son 3 maçta...

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK





FASLI OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 22 maçta galibiyet sayılarında 13-5 önde bulunuyor.İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 3 maçı kaybetti.Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 32 gole karşılık, Konyaspor sahasında 14 gol atabildi.Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.