Marmaray'da yine intihar girişimi

İNTİHARLAR ARTTI





İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Marmaray durağında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tren raylarına atlayarak intihar girişiminde bulundu.Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Zeytinburnu istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Yeşilköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.Tren seferleri daha sonra normale döndü.23 Mayıs günü Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 22 yaşındaki E.D. isimli genç kız raylara atlayarak intihar etmişti. Olay nedeniyle seferler çift yönlü olarak bir süre durdurulmuştu.