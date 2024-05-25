Marmaray'da yine intihar girişimi

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Zeytinburnu istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Yeşilköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Tren seferleri daha sonra normale döndü.
İNTİHARLAR ARTTI
23 Mayıs günü Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 22 yaşındaki E.D. isimli genç kız raylara atlayarak intihar etmişti. Olay nedeniyle seferler çift yönlü olarak bir süre durdurulmuştu.