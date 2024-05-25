Samanyolu Haber /Gündem / Marmaray'da yine intihar girişimi /25 Mayıs 2024 11:09

Marmaray'da yine intihar girişimi

Marmaray'da Zeytinburnu durağında bir kişi intihar girişiminde bulundu.

SHABER3.COM

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Marmaray durağında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tren raylarına atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Zeytinburnu istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Yeşilköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Tren seferleri daha sonra normale döndü.

İNTİHARLAR ARTTI

23 Mayıs günü Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 22 yaşındaki E.D. isimli genç kız raylara atlayarak intihar etmişti. Olay nedeniyle seferler çift yönlü olarak bir süre durdurulmuştu.
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