Galatasaray'da Dursun Özbek, yeniden başkan seçildi

BAŞKAN ADAYLARI OYUNU KULLANDI





ÖZBEK YENİDEN BAŞKAN!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2173 oy alarak, bir kez daha Galatasaray Başkanı seçildi





İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR





Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum oy verme işlemlerini tamamladı.Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray’a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" dedi.Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Süheyl Batum da oyunu kullandı. Batum 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süheyl Batum, seçimlerin hayırlı olmasını dilediGalatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı.Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.1 No'lu sandıkta Dursun Özbek 157 oy, Süheyl Batum 36 oy;2 No'lu sandıkta Dursun Özbek 173 oy, Süheyl Batum 32 oy3 No'lu sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 704 No'lu sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 615 No'lu sandık: Dursun Özbek: 147 - Süheyl Batum: 616 No'lu sandık: Dursun Özbek: 151 - Süheyl Batum: 637 No'lu sandık: Dursun Özbek: 164 - Süheyl Batum: 458 No'lu sandık: Dursun Özbek: 166 - Süheyl Batum: 429 No'lu sandık: Dursun Özbek: 167 - Süheyl Batum: 4210 No'lu sandık: Dursun Özbek: 146 - Süheyl Batum: 4711 No'lu sandık: Dursun Özbek: 158 - Süheyl Batum: 5312 No'lu sandık: Dursun Özbek: 124 - Süheyl Batum: 3513 No'lu sandık: Dursun Özbek: 141 - Süheyl Batum: 3614 No'lu sandık: Dursun Özbek: 155 - Süheyl Batum: 49TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 2173 - SÜHEYL BATUM: 672