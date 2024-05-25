Bahçeli'den 'dumur eden' sokak köpekleri açıklaması

"NE KADAR UYUTULACAK BUNLARI BİLEN YOK"





"KÖPEKLER, ÖLEN SICAKLIĞINDA MUTLAKA UYURLAR"





"TARTIŞMA ÇOK FARKLI BOYUTLARA GÖTÜRÜYOR"





Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda gazetecilerle sohbet ederek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Zannediyorum Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde belki tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde, çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı." diye konuştu.Düzenlemede "uyutulma" bulunduğunun belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor." dedi.Düzenlemeyle ilgili başka bir soru üzerine Bahçeli, incelediği bir konu olmadığını belirterek, "Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kadar kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.Bir gazetecinin, "Köpeğin gözüne bakarsanız uyutulmasına içiniz kıyamaz" yönündeki ifadelerinin belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Tartışma çok farklı boyutlara götürüyor. Türkiye'de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor, onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor." ifadesini kullandı.Bahçeli, "Sizin bir hayvanınız oldu mu?" sorusuna, "Yok" yanıtını verdi.