Samanyolu Haber /Dünya / İsrail savaş uçakları Filistin kampını bombaladı: En az 40 ölü /27 Mayıs 2024 00:25

İsrail savaş uçakları Filistin kampını bombaladı: En az 40 ölü

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kapıma saldırı düzenledi. Saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırının ardından sağlık ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin cenazeleri ve yaralıları hastanelere taşıdı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.

Tanıklar ayrıca, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırdığını belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." açıklamasında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.
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