Samanyolu Haber /Gündem / İliç’e onayı Kurum vermiş! /27 Mayıs 2024 08:22

İliç’e onayı Kurum vermiş!

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 9 işçiye mezar olan altın madeni için ‘ÇED olumlu’ kararına dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’un “Olur’ verdiğini açıkladı. “Asli kusurludur yargılanmalı” dedi.

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Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Erzincan İliç’te 3.5 ay önce meydana gelen ve 9 işçinin ölümüne neden olan heyelan faciasında madendeki “ÇED olumlu ve 2. Kapasite Artışı” iznini veren yetkilinin bizzat dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kurum imzalı belgeyi açıkladı. Yavuzyılmaz “İktidarın maden faciası sonrası sır gibi sakladığı bir belge vardı. Bu belgeye ulaştık. ÇED olur kararını bizzat dönemin bakanı Murat Kurum vermiş, Bakan’ın ‘Olur’ imzalı belgesi ortaya çıktı” dedi ve şunları söyledi:

‘FEZLEKE HAZIRLANMALI’

“ÇED Olumlu Kararında Bakanın imzası var ve bu bakımdan dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da asli kusurludur. Bu imza felaketin altına atılan imzadır. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Bilirkişi Raporuna göre; ÇED Olumlu Kararı veren yetkililer asli kusurludur. Murat Kurum bu kararı ve imzası ile 9 madencinin şehit olduğu kazaya zemin hazırlamıştır. İliç Cumhuriyet Savcılığı Kurum hakkında fezleke hazırlamalı, bu fezleke Adalet Bakanlığı aracılığı ile TBMM’ye gönderilmeli ve Kurum’un dokunulmazlığı önce komisyonda sonra Genel Kurul’da kaldırılarak yargılanmasının önü açılmalıdır. 9 şehidin ruhu, Murat Kurum’u izlemektedir.”

5 İŞÇİYE ULAŞILAMADI

Göz göre göre gelen Çöpler altın madenindeki heyelan faciasında bugüne kadar toprak altında kalan 9 işçiden 4’ünün cansız bedenine ulaşıldı. 5 madenciye ise hâlâ ulaşılamadı. Aileleri perişan ve tepkili...
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