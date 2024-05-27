Samanyolu Haber /Gündem / Spora yine kan bulaştı: Galatasaraylı taraftar vuruldu /27 Mayıs 2024 08:29

Spora yine kan bulaştı: Galatasaraylı taraftar vuruldu

İstanbul Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında çıkan kavgada, bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

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İstanbul Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'nda karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

ARAÇLARA SALDIRI

Öte yandan Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarları Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı.

Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti. Elinde Galatasaray logolu çanta bulunan bir kadını polis ekipleri caddeden uzaklaştırdı.

DİYARBAKIR'DA GERGİNLİK

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi’nde toplanan yüzlerce taraftar, kutlama yaptı. Bu sırada başka bir grup, sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarının kutlamalarını engellemeye çalıştı. Gruplar arasında gerginlik çıkması üzerine bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.
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