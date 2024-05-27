Spora yine kan bulaştı: Galatasaraylı taraftar vuruldu

İstanbul Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'nda karşı karşıya geldi.



Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.



ARAÇLARA SALDIRI



Öte yandan Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarları Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı.



Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti. Elinde Galatasaray logolu çanta bulunan bir kadını polis ekipleri caddeden uzaklaştırdı.



DİYARBAKIR'DA GERGİNLİK



Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi’nde toplanan yüzlerce taraftar, kutlama yaptı. Bu sırada başka bir grup, sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarının kutlamalarını engellemeye çalıştı. Gruplar arasında gerginlik çıkması üzerine bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.