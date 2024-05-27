Samanyolu Haber /Dünya / Rus yetkili 3 Avrupa şehrini gözüne kestirdi: İşgal etmeliyiz /27 Mayıs 2024 08:38

Rus yetkili 3 Avrupa şehrini gözüne kestirdi: İşgal etmeliyiz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Tümgeneral Nikolay Plotnikov devlet televizyonuna çıkarak 3 Avrupa ülkesini işgal etmeyi gündeme getirdi.

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2022'den beri Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya'nın önde gelen isimlerinden Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Rus devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Plotnikov, Putin'in "Lenin ve Stalin'in tarihi hatalarını" düzeltmesi gerektiğini söyleyerek bazı Avrupa ülkelerini işgal etmesi gerektiğini söyledi. Plotnikov, bazı Avrupa ülkelerindeki şehirlerin Rusya ile bağlantısı olduğunu söylerken, bu ülkeleri de sıraladı.

Rus yetkili, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus topraklarına katılması gerektiğini söyledi. Baltık bölgesinde yer alan bu ülkeler aynı zamanda NATO üyesi olarak da öne çıkıyor.

"SONUÇLARINA KATLANIRLAR"

Ordudaki görevinin yanı sıra siyasal uzman ve akademisyen olarak da çalışan Plotnikov, devlet televizyonunda konuştu. Plotnikov, "Bu ülkelerdeki insanların Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmaları gerek yoksa sonuçlarına katlanırlar" dedi.

Eğer Rusya, bu ülkelere saldırırsa NATO'nun 5'inci maddesi uyarınca diğer NATO ülkelerinin Rusya'ya misilleme yapma seçeneği bulunuyor.
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