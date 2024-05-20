Beşiktaş'ın yıldızına silahlı saldırı

Saldırının detayları netleşmeye başladı. İlk bulgulara göre, Commanderie'den ayrıldıktan sadece birkaç dakika sonra gerçekleşen araba kaçırma girişiminden oyuncular kıl payı kurtuldu.





Fransız ekibi Marsilya'nın Kamerunlu futbolcuları Faris Moumbagna (23) ve Jean Onana (24), takımın Le Havre'den dönüşü sonrası Commanderie yakınlarında araçlarına yapılan silahlı soygun girişimine maruz kaldılar.Olay, Marsilya'nın doğu banliyölerinde Marsilya'nın antrenman sahası Robert-Louis-Dreyfus merkezinin yakınlarında meydana geldi. İki oyuncu, Ligue 1'in 34. ve son haftasında Marsilya'nın Le Havre'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, araçlarını aldıktan ve gece evlerine dönmeye hazırlandıkları sırada saldırıya uğradılar.Moumbagna ve Onana'nın araçlarına yapılan silahlı soygun girişimi hakkında soruşturma başlatıldı. Kaç kişinin bu saldırıyı gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.Her iki oyuncunun da, kişisel araçlarında kurşun delikleri olduğu için açıkça hedef alındıkları belirtildi. Hızlanarak pusudan kaçmayı başardılar. Bir kulüp aracıyla onları yakından takip eden Bamo Meite ise saldırıya uğramadı.Polis kaynakları, BFM TV'ye verdiği demeçte, Marsilya oyuncularının araçlarında ikisi bir araçta, üçüncüsü diğer araçta olmak üzere toplam üç kurşun deliği bulunduğunu belirtti.Oyuncuların sağlık durumları iyi olmakla birlikte, kulüp de olaydan oldukça sarsılmış durumda. OM, soruşturma devam ederken daha fazla bilgi vermemeye ve olayın koşulları hakkında daha fazla bilgi edinene kadar beklemeye karar verdi.Siyah beyazlı kulüp Onana'nın uğradığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayınladı:''Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.''