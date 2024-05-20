Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas lideri Heniyye hakkında tutuklama talebi /20 Mayıs 2024 14:48

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas lideri Heniyye hakkında tutuklama talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas Lideri İsmail Heniyye için yakalama kararı talep etti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Khan, CNN International'a konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar suçlamasıyla tutuklama emri çıkarılmasını talep ettiğini belirtti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "tutuklama kararı" başvurusunda bulundu.

Khan'ın başvurusu, UCM hakimlerinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilecek.
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