Yeni varyantlar korkuttu: COVID vakalarında artış uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden alınan en son verilere göre, 11 Mayıs'a kadar geçen iki haftada vakaların yüzde 28,2'si KP.2'den kaynaklanıyordu. Bu oran mart ayı sonuna kadar geçen iki haftada sadece yüzde 3,8'di. Ayrıca KP1.1 varyantı da hızla büyüyerek enfeksiyonların yüzde 7,6'sını oluşturuyor.





Tüm dünyayı etkisi altına alan, haftalarca insanların evden çıkmasını engelleyen, milyonlarca can kaybı yaşatan COVID-19'u geride bırakmış sayılmayız.Yeni COVID-19 varyantları dünya çapında yayılırken bulaşıcı hastalığın mutasyona uğramasından ve kolektif bağışıklığı potansiyel olarak tehdit edip vakalarda yaz aylarında artış yaşanmasından korkuluyor.FLIRT varyantları olarak adlandırılan birkaç varyanttan biri olan KP.2, ilk ortaya çıktığı mart ayından bu yana ABD'de baskın korona virüsü türü haline geldi.Salgının ortaya çıkmasından dört buçuk yıl sonra, ABD'deki vakalar son aylarda en düşük seviyelere yaklaştı. Ancak birçok bulaşıcı hastalık uzmanı hastaneye başvurularda bir artış beklemese de bu yeni varyantların yaz aylarında bir enfeksiyon dalgasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.Bu noktada da en çok merak edilen konu; mevcut aşıların yeni türlere karşı ne kadar etkili olacağı. Warwick Üniversitesi'nden Virolog Lawrence Young, aşıların en azından ciddi hastalıklara karşı koruma sağlamaya devam edeceğini söylüyor.Young, son verilerin, Birleşik Krallık'ta FLIRT varyantlarıyla enfeksiyonların ABD'de görülen seviyelere benzer olduğunu da belirtirken, varyantların Kanada, Avustralya, Tayland ve Hindistan gibi diğer ülkelerde de daha yaygın hale geldiğini sözlerine ekliyor.Ancak Nashville, Tennessee'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev alan William Schaffner, korumanın bu alt değişkenlere karşı o kadar garantili olmadığını, çünkü mutasyonların önceki enfeksiyondan ve aşılamadan elde edilen antikor korumasından biraz daha uzak olduğunu savunuyor.FLIRT varyantı İsrail'in yanı sıra Avrupa çapında 14 ülkede tespit edilse de Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, kıta genelinde COVID aktivitesinin düşük kaldığını belirtti.