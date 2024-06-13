Rus nükleer denizaltısı Kazan, Küba'da: ABD teyakkuzda

Gruba bir çift yardımcı gemi, bir petrol tankeri ve bir kurtarma römorkörü de eşlik ediyor.





İçinde "Kazan" isimli bir Rus nükleer denizaltısının da bulunduğu donanma grubu an itibariyle hızla Küba'ya yaklaşmakta.Euronews'te yer alan habere göre Rus donanmasının sembolü olan Aziz Andreas haçını taşıyan askeri gemiler, özellikle Rus askeri kapasitesini daha yakından incelemek isteyen ABD donanması tarafından takip ediliyor.Nükleer enerjiyle çalışan Yasen sınıfı seyir füzesi denizaltısı Kazan'ın dışında grupta bir de Rus füze fırkateyni olan "Amiral Gorshkov" isimli gemi de bulunuyor.Rus Donanması Başkomutanı Alexander Moiseyev, gemilerin Küba'ya giderken yol boyunca "Atlantik Okyanusu'nda hassas füze silahlarının kullanımına ilişkin" tatbikatlar gerçekleştirdiğini açıkladı.Uzun yıllardır ABD ambargosu altında olan Küba, Rus askeri varlığının adaya geri dönüşünü memnuniyetle karşılarken Moiseyev, "Tatbikat sırasında fırkateyn ve nükleer güçle çalışan denizaltının mürettebatı, bilgisayar modellemesi yoluyla, 600 kilometreden daha uzakta bulunan ve düşman gemi gruplarını gösteren deniz hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımını denemektedir" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Rus savunma bakanlığı kaynakları, gemilerin "Florida kıyılarının birkaç düzine kilometre yakınından geçtiğini" belirtti.Beyaz Saray sözcüsü John Kirby daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Rus donanmasına ait gemilerin Küba'ya yaptığı ziyaretle ilgili durumu takip ettiğini ancak bunu "ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmediğini" söylemişti.Adaya Moskova'yı temsilen bir önceki en üst düzey ziyaret, Rusya'nın öncül devleti olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son devlet başkanı Mikail Gorbaçov tarafından 1989 yılında gerçekleştirilmişti.ABD donanması, P-8 Poseidon "denizaltı avcısı" uçağıyla Nükleer denizaltının izini sürüyor.Küba Dışişleri Bakanlığı, Rus savaş gemilerinin 17 Haziran'a kadar başkent Havana'da kalacağını, hiçbirinin nükleer silah taşımayacağını ve varlıklarının "bölge için bir tehdit oluşturmadığını" belirtti.Küba yönetimi, Sovyetlerin Küba'ya nükleer başlık yerleştirme girişiminin dünyayı III. Dünya Savaşının eşiğine getirdiği 1962 Küba nükleer füze kriziyle herhangi bir paralellik oluşmasına engel olmak istiyorlar.Rusya savaş gemilerini Karayiplere ilk kez göndermiyor. Ancak bu seferki ziyaret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert uyarısı üzerine gerçekleşiyor.Putin, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin, Ukrayna ordusuna Rusya'daki hedefleri vurmak için silahlarını kullanmasına izin verme kararına karşılık, Moskova yönetiminin dünyanın dört bir yanındaki Batı karşıtı ülkelere benzer silahlar sağlayarak karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu.Rus donanmasının bu hamlesi aynı zamanda bir deniz kamu diplomasisi misyonu işlevi görmekte. Moskova yönetimi, Ukrayna'nın kontrolündeki insansız deniz araçlarının Rusya'nın Karadeniz filosuna vurduğu darbelerden sonra denizlerdeki gücünü tekrar göstermek istiyor.