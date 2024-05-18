Fon alanları eleştiriyorlardı: İktidara yakın vakıf ve kuruluşlara AB'den fon yağmuru

























Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidara yakın bazı vakıf ve kuruluşların Avrupa Birliği'nden (AB) fon aldığını öne sürdü. Bu vakıflar arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türk Eğitim Vakfı (TÜRGEV), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Dünya Etnospor Konfederasyonu yer alıyor.Cumhuriyet Gazetesi'nin derlediği habere göre; Avrupa Birliği'nin Erasmus+ isimli eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programının Türkiye'deki partnerlerinin iktidara yakın kuruluşlar olması dikkat çekti. Bu hibe programı kapsamında Türkiye'ye bu vakıflar üzerinden her yıl milyonlarca Euro'luk fon akışı gerçekleştiği ortaya çıktı.Konuyu kamuoyuna sunan Gazeteci Metin Cihan, Avrupa Birliği'nin internet sitesi üzerinden vakıflarla gerçekleşen 'fon programlarını' belgeleri ile paylaştı.Kurucuları arasında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun'un da bulunduğu SETA Vakfı'nın, "Göçmenlerin Toplumsal Hayata Adaptasyonları ve Rehabiliteleri" başlıklı bir fondan 40 bin Euro aldığı ortaya çıktı.Cihan, SETA'nın aldığı fonu şu ifadelerle paylaştı:"SETA Vakfı listeler yayınlayıp Avrupa'dan fon alanları vatana ihanetle suçluyordu. Meğer kendileri fon alıyormuş. Aşağıdaki projeler hâlâ devam ediyor, hâlâ fon alıyorlar. Vakıf kurucusu şimdi MİT başkanı olan İbrahim Kalın. Koordinatörlerden biri Fahrettin Altun."Metin Cihan diğer vakıf ve kuruluşların AB'den aldığı fonları ise şu şekilde paylaştı:"Bir örnek vereyim. AB Erasmus+ fonu örneğin KA227-YOU-098395 kodlu projeyle kimi fonluyor? Bakıyoruz ve Turkey Youth Federation olduğunu görüyoruz. Böyle tanıdık gelmemiş olabilir. Bildiğimiz TÜGVA.Bunun sadece küçük bir örnek olduğunu hatırlatmak isterim. Her yıl milyonlarca € fon akışı gerçekleşiyor. Belgeleriyle paylaşacağım. Proje tanıtımında da okuyacağınız gibi AB bunu STK'lar ile işbirliği olarak tanımlıyor ve uluslararası bir etki alanı oluşturma hedefi belirleniyor.Türkiye'de seçtikleri partner TÜGVA oluyor.Kaynak: Avrupa Birliği resmi sayfası "Metin Cihan, paylaştığı belgelerde diğer vakıf ve kuruluşların aldığı fonları da ayrıntılı olarak açıkladı. Örneğin, TÜGVA'nın AB Erasmus+ fonu aracılığıyla KA227-YOU-098395 kodlu projeyle fonlandığı ve TRT'nin de 400 bin Euro'luk bir fon aldığı belirtildi.