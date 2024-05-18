Samanyolu Haber /Gündem / 'Ayhan Bora Kaplan' krizinin ardından Ankara Emniyeti’ne yeni atama /18 Mayıs 2024 21:59

'Ayhan Bora Kaplan' krizinin ardından Ankara Emniyeti’ne yeni atama

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine atama yapıldı. Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi.

T24'ün haberine göre, Ankara Emniyeti’nde önemli bir atama gerçekleştirildi. Skandala adı karışması nedeniyle gözaltına alınan Murat Çelik’in yerine görevlendirilen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Yavuz Doğan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu olarak dün yeni görevine başladı.

Doğan, mevcut Emniyet Müdürü Engin Dinç’in göreve başlamasından sonra Esenboğa Havalimanı’nda sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bu arada, aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Şube Müdürü Kerem Öner’in yerine atama yapılmadı.

Doğan’ın, yeni süreç kapsamında “tam yetkili” göreve getirildiği belirtildi.

DİNÇ YERİNDE KALDI

Öte yandan, patlak veren skandal nedeniyle görevden alınacağı belirtilen Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in bir süre daha görevine devam edeceği öğrenildi.

Emniyet kulislerine yansıyan bilgilere göre, kendi yardımcısı Çelik başta olmak üzere toplam beş polisin gözaltına alınmasının ardından Dinç’in görevden alınacağı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Ancak son yaşanan gelişmelerle birlikte soruşturmanın tamamlanıncaya kadar Dinç’in mevcut görevinde kalacağı öğrenildi.
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