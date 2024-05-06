Samanyolu Haber /Gündem / NATO’dan yeni kırmızı çizgiler! /06 Mayıs 2024 11:30

NATO’dan yeni kırmızı çizgiler!

Kuzey Atlantik İttifakı’nın (NATO) Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yeni kırmızı çizgiler belirlediği iddia edildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

La Repubblica'nın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kuzey Atlantik İttifakı, gizlice yeni kırmızı çizgiler belirledi. Bunlar arasında Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan müdahale de var.

La Repubblica, ilk "kırmızı çizginin" Rusya'nın Ukrayna savunma hattını aşması ve üçüncü bir ülkenin, yani Belarus'un çatışmaya katılması tehdidiyle ilgili olduğunu yazıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Belarus sınırını tam olarak kontrol edemiyor ve bu da Rus Silahlı Kuvvetlerinin atılım yapması için koşullar yaratıyor.

İkinci "kırmızı çizgi" ise Rusya'nın Baltık ülkelerine ve Polonya'ya yönelik olası bir provokasyonu veya "Moldova'ya yönelik hedefli bir saldırı"dır.
Şubat ayında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'ya ittifak birlikleri gönderme olasılığını dışladı.

WSJ, NATO'nun Rusya'nın bir ittifak ülkesini doğrudan işgal etmesini olası görmediğini yazdı. Ancak gazeteye göre NATO tüm koalisyonla savaşa hazırlanmaya başladı. NATO bu yıl, 1988’den bu yana en büyük tatbikat olan "Steady Defender" adı verilen tatbikatı yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun tatbikatlarını ülkelerin Rus ordusuyla olası bir çatışmaya hazırlanmasıyla ilişkilendiriyor.
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