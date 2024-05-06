Alman Tabipler Birliği'nden doktor açığı uyarısı

Almanya'da tıp okuyan gençlerin aile hekimliği alanına yönelmesi için çalışma koşullarının bir yasa ile iyileştirilmesi tartışılıyor. Aile hekimleri için ücretlendirme üst sınırının kaldırılması gündemde.





Son birkaç yıldır ilk kez aile hekimi sayısında bir düşüş yaşanmadı. Ancak Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (KBV), giderek daha fazla sayıda hekimin emekli olmasıyla birlikte, özellikle Almanya'nın batısında aile hekimi açığı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. KBV'ye göre 60 yaşın üzerindeki aile hekimlerinin oranı yüzde 37.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Mainz'da düzenlenen Alman Tıp Konferansı vesilesiyle dpa'ya verdiği demeçte "Doktor açığı artık bir tahmin değil, Almanya'nın pek çok bölgesinde uzun zamandır yaşanan bir gerçek" dedi.Reinhardt'a göre 4 bin 800 aile hekimliği kadrosu boş ve benzer bir durum hastanelerde de söz konusu. Çalışan her dört doktordan neredeyse birinin 60 yaş ve üzerinde olduğunu belirten Reinhardt, "Bu nedenle büyük bir emeklilik dalgasıyla karşı karşıyayız ki bu, sorunu daha da kötüleştirecek" şeklinde konuştu.Rheinhardt "Siyasiler bu sorunu ciddiye almazsa gerçek bir arz sıkıntısına doğru gidiyoruz. Bu, toplumun neredeyse tüm alanları için ciddi sonuçlar doğurur" dedi.Almanya'da toplumun yaşlanması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanma ve tedavi ihtiyacı da artıyor. Almanya'nın nüfusu 2022 yılında yüzde 1,3 artarak 84,4 milyona ulaşmış, 59 yaşın üzerindekilerin oranı ise yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşmişti.Sağlık Bakanı'ndan uyarıSağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın da katılacağı Salı günü düzenlenecek olan Alman Tıp Konferansı'nda kapasitenin nasıl daha verimli kullanılabileceği ele alınacak.Sağlık Bakanı Lauterbach'ın gelecekte kırsal bölgelerde ve şehirlerin daha yoksul mahallelerinde aile hekimi sıkıntısı çekilebileceği uyarısında bulunmuştu.Öte yandan sağlık sisteminde yabancı doktorların sayısı da giderek artıyor.Funke Medya Grubu gazetelerinin Federal Doktorlar Odası istatistiklerine dayandırdığı haberlerde, 31 Aralık 2023 itibariyle Almanya'da 63 bin 763 Alman pasaportu olmayan doktor çalıştığı bildirildi.Türkiye'den gelerek Alman sağlık sistemi bünyesinde hekimlik yapanların sayısı ise 2 bin 628 olarak açıklandı.