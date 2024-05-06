Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'yi 'arananlar' listesine ekledi /06 Mayıs 2024 11:18

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'yi 'arananlar' listesine ekledi

Rus devlet medyası, Moskova'nın Rusya Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'yi arananlar listesine koyduğunu bildirdi.

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Euronews'te yer alan habere göre Rus İçişleri Bakanlığı'na göre Zelensky ve selefi Petro Proşenko, artık arananlar listesinde yer alıyor. Ukrayna kara kuvvetleri komutanı General Oleksandr Pavlyuk da listede.

Ancak listeye eklenen Ukraynalı yetkililerin neyle suçlandıklarıyla ilgili detaylara yer verilmedi.

Ukrayna dışişleri bakanlığı, Zelensky'nin listeye dahil edildiğine ilişkin haberlere tepki gösterdi. Bakanlık, bu adımı “Rus devlet aygıtının ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın arananlar listesinde NATO ülkelerinden yetkililer ve milletvekilleri de yer alıyor.

Bunlar arasında Kiev'e askeri yardımın artırılmasını ve Moskova'ya karşı daha güçlü yaptırımları savunan Estonya başbakanı Kaja Kallas da var.

Rus yetkililer, Tallinn'in Baltık ülkesindeki Kızıl Ordu askerlerine yönelik Sovyet dönemi anıtlarını kaldırma çabaları nedeniyle Kallas'ı eleştiriyordu.

Rusya'nın listesinde ayrıca Estonya ve Litvanya'dan kabine bakanları ve geçen yıl Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) savcısı da yer alıyor.
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